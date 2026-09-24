Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, participó este jueves en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde habló sobre la guerra en Irán y agradeció el apoyo que ha recibido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ante la llegada del primer ministro de Israel, varias delegaciones internacionales salieron de la Asamblea General de la ONU. "Si hay otros cobardes morales que no se han retirado de la sala, retírense ahora", dijo Netanyahu al iniciar su discurso.

Ante una sala casi vacía, el primer ministro israelí comenzó su discurso en el que arremetió contra Reino Unido y Francia por su pasado colonialista, tras recibir críticas por la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania: “Por el amor de Dios, ellos inventaron el término”.

Luego, Netanyahu defendió la guerra con Irán y afirmó que destruir las instalaciones nucleares iraníes fue "una de las decisiones más fáciles" que ha tomado porque, de no hacerlo, "todos estaríamos muertos”.

“Al defenderse, Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de salir de este salón”, subrayó. “De hecho, quiero que sepan que muchos de sus líderes incluso nos agradecen en privado por eliminar las armas nucleares de Irán”, agregó.

Sostuvo que en la lucha contra la barbarie "no hemos tenido un mejor aliado que el presidente Trump. Le doy las gracias. Le agradezco su valiente liderazgo".

Mencionó que si bien ha tenido “diferencias" con Trump, "en los momentos críticos, esos momentos que dan forma a los destinos", permanecen unidos, “porque lo que nos une es mucho más fuerte: nuestra historia, nuestros valores, nuestro coraje”.

Insistió en que Israel prevalecerá: “Seguiremos ganando porque no tenemos otra opción”. Algún día, “el pueblo iraní será libre. Su régimen asesino será derrocado por su corrupción, sus crímenes y su crueldad. Este régimen maligno caerá y todos los celebraremos”, aseveró el primer ministro.

Además, negó que Israel haya cometido genocidio en Gaza y aseguró que esa “es la mayor mentira del siglo”.

La visita de Netanyahu a Estados Unidos ocurrió luego de que Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, pidió ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva en Gaza.

Zohran Mamdani aseguró haber estudiado todas las vías legales disponibles para determinar si la ciudad podría ejecutar su arresto, pero apuntó que "como es evidente" depende de las fuerzas federales, controladas por la Administración de Donald Trump.

En su discurso ante la ONU, Netanyahu criticó a Mamdani a quien llamó "antisemita" y lo señaló de elogiar “a criminales condenados por apoyar a Hamás”.

"No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad”, dijo Netanyahu a Mamdani. "Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York, los judíos son amenazados de camino a la sinagoga”, agregó.

El primer ministro israelí también lanzó críticas contra Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, a quien calificó de “tirano”.

Erdogan "ahora quiere apoderarse de Siria", aseguró Netanyahu, y añadió que no le "sorprende" porque "prácticamente todos los días pide la destrucción de Israel".

Varias personas se manifestaron en las inmediaciones de la sede de la ONU contra la presencia de Benjamín Netanyahu; algunas fueron detenidas, entre ellas la actriz Susan Sarandon.

Netanyahu y su esposa Sara Netanyahu aterrizaron por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Stewart, donde fueron recibidos por el cónsul de Israel ante la ONU, Ofir Akunis, y miembros de las fuerzas israelíes.

Se tiene previsto que el primer ministro de Israel sostenga reuniones con mandatarios como Javier Milei, presidente de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; Santiago Peña, de Paraguay, José Raúl Mulino, de Panamá; y José Manuel Restrepo Abondano, vicepresidente de Colombia.