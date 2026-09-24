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Luego, Netanyahu Dijo que en la Lucha contra la Barbarie su Mayor Aliado Ha Sido Trump

Varias personas se manifestaron contra la presencia del primer ministro de Israel en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en la ONUBenjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en la ONU. Foto: Reuters

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Netanyahu en la ONU: Agradece a Trump como su mayor aliado en la lucha contra Irán. Su discurso genera protestas y críticas por parte de delegaciones internacionales.

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