Un hombre dedicado a la venta de masa y tortillas murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras se desplazaba en motocicleta por la localidad de Plan de Ayala, del municipio de Tihuatlán.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles la Ceiba y Tamaulipas, donde el motociclista, identificado por vecinos como Vicente ’N’, habría entrado en contacto con un cable de alta tensión que se encontraba a baja altura.

Tras el incidente, el hombre cayó y su cuerpo quedó sobre la motocicleta. policías municipales que arribaron al sitio solicitaron auxilio, de personal de protección civil y de paramédicos pero estos únicamente confirmaron que el motorista ya no contaba con signos vitales.

La víctima era originaria de la comunidad de Santa Isabel del municipio de Tihuatlán. personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes, finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).