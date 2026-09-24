Accidentes

Muere Motociclista Tras Recibir Descarga Eléctrica en Veracruz

El percance ocurrió en un cruce vial de la comunidad, donde autoridades acordonaron la zona y dieron paso a las diligencias ministeriales

Descarga eléctrica cobra la vida de un repartidor en TihuatlánDescarga eléctrica cobra la vida de un repartidor en Tihuatlán. Foto: Benjamín Portilla

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Un motociclista pierde la vida en Tihuatlán al entrar en contacto con un cable de alta tensión. Las autoridades investigan los hechos

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