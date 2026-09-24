Accidentes

Vehículo se Consume en Llamas tras Salirse del Camino en Autopista de Puebla

Un automóvil protagonizó un accidente en la carretera Teziutlán–Virreyes a la altura del entronque a Oyameles en el municipio de Tlatlauquitepec

Accidente provoca incendio de auto en autopista Teziutlán–Virreyes.Accidente deja un auto calcinado en autopista Teziutlán–Virreyes. Foto: X @CarreterasPue

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Vehículo calcinado en la autopista Teziutlán–Virreyes deja severos daños materiales pero ninguna víctima que lamentar.

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