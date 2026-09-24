Un accidente provocó el incendio de un vehículo que circulaba sobre la autopista Teziutlán–Virreyes a la altura del km 102+300 L-I, cerca del entronque a Oyameles en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.

De manera preliminar se sabe que el conductor se salió del caminó y derivado a una falla mecánica comenzó a arder en llamas, por lo que testigos del hecho dieron aviso al número de emergencias.

Personal de la Coordinación de Protección Civil del Estado trabajó en coordinación con Protección Civil de Zaragoza y Tlatlauquitepec para controlar, sofocar y enfriar la unidad.

El vehículo terminó completamente calcinado por lo que fue reportado como perdida total, afortunadamente no hubo lesionados ni víctimas que lamentar.

Servicios de emergencias realizaron labores de mitigación de riesgos y auxiliaron a los afectados hasta que un grúa llegó para retirar la unidad quemada.

Debido a que el incidente se presentó fuera del camino, únicamente se registró el cierre parcial por unos minutos y la circulación no se vio afectada.

Autoridades viales hacen un llamado a automovilistas para respetar los límites de velocidad y extremar precauciones si manejan a altas horas de la noche.

Accidente entre transporte público y automóvil en la Avenida 27 Oriente de Puebla

Por otro lado, la mañana del 24 de septiembre se reportó un accidente en el cruce de la 27 Oriente y 4 Sur en el que estuvo involucrada la unidad 29 de la Ruta 11 y auto particular.

De acuerdo a un testimonio, una de las unidades se habría pasado el semáforo en rojo y al no frenar a tiempo se ocasionó el fuerte choque.

Se sabe que ningún pasajero resultó herido de gravedad, por lo que decidieron retirarse por propios medios para continuar con us actividades. Esto dijo David, el operador del transporte público: "Afortunadamente no hubo lesionados, sí traía pasajeros pero no resultaron lesionados, se fueron por sus propios medios, se les dijo que si solicitaban apoyo médico y dijeron que no".

Las unidades permanecieron en el lugar sin afectar el paso de los vehículos en espera de los ajustadores hasta que finalmente pudieron retirarse.

Con información de N+

MCS