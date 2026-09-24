El Huracán Polo continúa avanzando por el Pacífico y el pronóstico de Conagua es que en un principio se aleje y después vuelva a acercarse a territorio mexicano para finalmente tocar tierra en la península de Baja California con una categoría peligrosa.

El ciclón sigue afectando las costas mexicanas de estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco con fuertes lluvias, vientos y oleaje, sin embargo mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste por lo que su impacto no será ahí.

Hace unos días, Polo rompió un récord en la actual temporada de ciclones 2026, al intensificarse de tormenta tropical a un poderoso huracán categoría 5 en menos de 24 horas, algo similar con Patricia en 2015 y Otis en 2023.

Actualmente, el ciclón en el Pacífico bajó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y el pronóstico de Conagua indica que podría mantenerse en dicho nivel conforme continúa su desplazamiento.

¿Cuándo toca tierra el Huracán Polo?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Polo dará un giro y se dirigirá hacia la península de Baja California, por lo que se espera que toque tierra entre el 28 y 29 de septiembre de 2026.

El contacto del huracán se daría cerca de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, por lo que las autoridades estatales de Protección Civil mantienen en vigilancia a toda la entidad.

¿Con qué categoría tocará tierra el Huracán Polo?

Según los pronósticos actuales de Conagua, el ciclón impactará la península de Baja California como un huracán de categoría 3, por lo cual se pide a la población extremar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Cabe señalar que las proyecciones cambian continuamente, de ahí que es importante que las personas se mantengan informadas sobre la trayectoria, alertas y últimas noticias, las cuales puedes seguir en el Liveblog de N+.

PPP