El huracán Polo se intensificó nuevamente a categoría 5 debido a las altas temperaturas del océano y a las condiciones atmosféricas que favorecen su fortalecimiento.

Martín Téllez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en entrevista para N+ explicó que el fenómeno climático presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste y se espera que durante las próximas horas aumente su velocidad de movimiento, aunque podría mantener una intensidad entre las categorías 4 y 5.

De acuerdo con el experto, Polo se ubica aproximadamente a 200 kilómetros de la línea de costa de Michoacán, entre los límites de Colima y Michoacán. Sus efectos también alcanzan zonas costeras de Guerrero.

"En estos momentos se encuentran apenas a 200 km de la línea de costa del estado de Michoacán, se ubica básicamente entre los límites de los estados de Colima y Michoacán".

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h

Para este jueves se prevén vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas de Michoacán, mientras que en el interior del territorio serán menores.

En cuanto al oleaje, el especialista señaló que podría alcanzar entre 6 y 8 metros de altura en las costas de Michoacán, mientras que para Colima y Jalisco se pronostican olas de entre 4 y 6 metros. Hacia la tarde, el oleaje podría disminuir ligeramente conforme el sistema se aleje de la línea de costa.

El especialista explicó que existen antecedentes de huracanes que han presentado cambios rápidos de intensidad y periodos de desplazamiento lento frente a las costas mexicanas.

Mencionó como referencias a los huracanes Patricia y Otis, aunque aclaró que el comportamiento de Polo presenta características particulares por la rapidez con la que se intensificó y por su desplazamiento.

El huracán Patricia alcanzó la categoría 5 en 2015 y permaneció durante algunas horas frente a las costas de Jalisco antes de avanzar hacia el norte y perder intensidad. Otis, por su parte, también tuvo una intensificación extraordinariamente rápida antes de impactar Guerrero.

El meteorólogo detalló que Polo pasó de categoría 1 a 5 en aproximadamente 24 horas y posteriormente alcanzó nuevamente la categoría 5, un comportamiento que consideró poco frecuente entre los ciclones que han afectado el Pacífico mexicano.

FBPT