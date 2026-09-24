Pronóstico del tiempo

Experto Explica la Rápida Intensificación del Huracán Polo de Categoría 5

El sistema se mantiene vientos intensos y se prevé oleaje de hasta 8 metros

Miembros de la Guardia Nacional en AcapulcoMiembros de la Guardia Nacional vigilan una playa en Acapulco, Guerrero. Foto: Reuters

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