Internacional

Susan Sarandon Es Detenida Durante Protesta cerca de Sede la ONU en Nueva York

La actriz fue llevada bajo custodia policial junto con otro manifestante que participó en una movilización convocada durante la Asamblea General de Naciones Unidas

Susan SarandonSusan Sarandon, actriz estadounidense. Foto: Reuters

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