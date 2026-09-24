La actriz estadounidense Susan Sarandon fue detenida este jueves durante una protesta realizada en las inmediaciones de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Sarandon participaba en una movilización que demandaba el fin del suministro de armas de Estados Unidos a Israel. La protesta coincidió con la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Otra manifestante también fue detenida durante la movilización. La manifestación fue organizada por Jewish Voice for Peace y se desarrolló en las calles cercanas al complejo de Naciones Unidas, donde cientos de personas se concentraron antes y durante el discurso de Netanyahu.

Los organizadores programaron la movilización para coincidir con la intervención del primer ministro israelí ante la Asamblea General y expresar su rechazo al respaldo militar estadounidense a Israel.

Los manifestantes bloquearon una vialidad durante parte de la protesta, mientras elementos policiales se desplegaron en la zona.

Cabe señalar que la actriz ha expresado públicamente en distintas ocasiones su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

FBPT