Medio Ambiente

¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Lluvias Elevan Nivel de Presas en Septiembre 2026

Autoridades informan cuánta agua hay actualmente en este sistema, que abastece agua a la Ciudad de México

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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