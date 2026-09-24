Salud

¿Dolor de Estómago? Así Puedes Aliviarlo con Manzanilla

Por sus cualidades curativas, también es auxiliar en enfermedades como la gripe y el catarro

Sembradío de manzanillaSembradío de manzanilla en Juchitepec, Edomex. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Descubre el poder curativo de la manzanilla: alivia el dolor de estómago y ayuda con la gripe. Aprende cómo esta planta es un remedio natural.

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