El poderoso huracán Polo —actualmente de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson— fue captado en impactantes fotografías y videos desde satélites espaciales, pero también desde su interior.

El avión cazahuracanes “Miss Piggy” de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) compartió un nuevo video de su vuelo a la entrañas del ciclón.

Primero dio a conocer una grabación del momento exacto en que la aeronave WP-3D Orion cruzó las bandas nubosas hasta el ojo.

Pero ahora mostró en redes sociales un video de casi tres minutos desde el interior de Polo, en el que se pudo observar la amplitud del ojo y las bandas nubosas en la pared del mismo.

La cámara incluso captó con gran detalle las impactantes nubes arremolinadas en los alrededores.

La anatomía de un huracán comprende un ojo, zona central donde los vientos son más débiles y hay menor nubosidad; una pared, región con nubes densas y vientos más intensos; así como bandas nubosas, estructuras en forma de espiral que rodean el ojo.

Imágenes de Polo

Por su parte, agencias meteorológicas captaron al potente ciclón desde el espacio exterior. Sus imágenes satelitales revelaron no solo su ojo bien definido, sino la gran extensión de las bandas nubosas alcanzando México.

El Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera, de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA/CSU), compartió en su página web una biblioteca con diversas imágenes y videos.

En algunas grabaciones se pudieron apreciar rayos al interior del huracán, en otras el momento en que el ciclón fue iluminado por la luna y en unas más se pudo apreciar en el instante en que se acercaba la puesta de sol.

Imagen de satélite que muestra al huracán Polo en el Pacífico mexicano. CIRA-CSU

¿Dónde se encuentra Polo?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 09:00 horas del 24 de septiembre, el centro de Polo se ubicó a 245 km sur de Manzanillo, Colima, y a 315 km al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

El ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 km/h, con vientos máximos sostenidos de 250 km/h y rachas de 305 km/h.

Según información del CIRA/CSU, Polo es el segundo huracán más intenso del Pacífico oriental, solo superado por Patricia en 2015.

De acuerdo con los datos, en el transcurso de un día aumentó su velocidad en 175 kilómetros por hora (km/h), pues pasó de 85 km/h el 21 de septiembre a 260 km/h el 22 de septiembre.

Más tarde ese mismo día, el avión cazahuracanes reportó vientos máximos sostenidos de 285 km/h y una presión central mínima de 892 mb (milibares) dentro de la tormenta.

SPB