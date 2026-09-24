Un importante grupo de estudiantes se concentraron afuera del Templo de San Francisco para dar inicio con una manifestación rumbo al Centro Histórico de Puebla en la cual pretenden recorrer gran parte del Boulevard 5 de Mayo.

La protesta ocurre en el marco del 12 aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes aseguran que no serán olvidados hasta que obtengan la justicia que merecen.

Los jóvenes comenzaron a caminar con dirección al zócalo de la capital poblana, acompañados de carteles con fotografías de las personas desaparecidas y aclamando la verdad de los hechos.

El contingente es encabezado por familias de personas que aún no han sido localizadas, por quienes también marchan este día; durante la manifestación, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pegaron fichas de búsqueda de jóvenes que han desaparecido en la entidad.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla participó en la protesta en calidad de observador la cual mencionan que fue convocada por los alumnos de la BUAP para exigir la pronta localización con vida de sus compañeras y compañeros; la institución puso a disposición el siguiente número para dar atención permanente: 222 136 1342.

🔍Personal de la #CDHPuebla participa, en calidad de observador, en la marcha general convocada por alumnos de la BUAP, para exigir pronta presentación con vida de sus compañeras y compañeros desaparecidos.



Esta renovada Comisión pone a disposición el siguiente número de… pic.twitter.com/gnDET0TbyF — CDH Puebla (@CDHPuebla) September 24, 2026

Autoridades viales recomiendan evitar la zona y tomar vías alternas derivado al tráfico en el Boulevard 5 de Mayo y calles aledañas. Es importante reducir la velocidad de sus unidades ante la posible presencia de personas en las vialidades.

Minutos más tarde, estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP colocaron fotografías de personas desparecidas con zapatos sosteniéndolas, haciendo alusión a su ausencia.

Los jóvenes dieron mensajes a la sociedad sobre la importancia de ser empíricos con estos casos que continúan impunes y piden a las autoridades que no olviden cada persona que continúa desaparecida.

Con información de N+

MCS