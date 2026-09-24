Desaparecidos

Manifestación por Desaparición de 43 Normalistas de Ayotzinapa en Puebla

En el marco del 12 aniversario de este lamentable evento, un grupo de estudiantes recorren el Boulevard 5 de Mayo exigiendo justicia.

Manifestación de estudiantes y familias en Boulevard 5 de Mayo de Puebla.Manifestación en Boulevard 5 de Mayo de Puebla. Foto: N+

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Estudiantes y familias marchan en Puebla por el 12 aniversario de los 43 de Ayotzinapa. La protesta busca mantener viva la exigencia de justicia.

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