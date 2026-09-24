Un accidente con volcadura se registró en la carretera federal Acatzingo–San Salvador el Seco a la altura del municipio de General Felipe Ángeles en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión con caja seca cayó sobre su costado derecho cuando el operador perdió el control.

La Coordinación de Protección Civil Estatal atendió la volcadura del vehículo de carga que transportaba azúcar; el conductor fue auxiliado para salir y no presentó lesiones de gravedad.

🚛 En el municipio de General Felipe Ángeles, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió la volcadura de un tractocamión con caja seca que transportaba azúcar, en la carretera federal Acatzingo–San Salvador el Seco.



🛢 El conductor fue auxiliado para salir y no… pic.twitter.com/HL8rvjyfOO — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 24, 2026

En la zona se reportó el derrame de diésel, por lo que realizaron la limpieza de la carpeta asfáltica para evitar más accidentes.

Se presume que el exceso de velocidad fue factor como causa del accidente vial que dejó como saldo daños materiales, y el conductor con heridas menores.

Con información de N+

JAPR