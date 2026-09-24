Accidentes

Vuelca Tractocamión Cargado con Azúcar en Carretera de Puebla

Protección Civil Estatal auxilió al conductor y realizaron limpieza de pavimento por derrame de diésel

La unidad cayó sobre su costado por posible exceso de velocidad.La unidad cayó sobre su costado por posible exceso de velocidad. Foto: PC Estatal

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Accidente en Puebla: un tractocamión volcó en la carretera, derramando diésel. Protección Civil rescató al conductor sin lesiones graves.

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