Dos personas murieron y cuatro más resultaron lesionadas en un accidente registrado sobre la carretera antigua a Coatzacoalcos, a la altura de la localidad El Jobo, en el municipio de Cosoleacaque al sur de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta habría intentado rebasar a una unidad que circulaba por la zona, momento en que terminó siendo impactada por un autobús de la línea Quetzalcóatl.

Paramédicos de Protección Civil de Cosoleacaque acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de las dos personas. Mientras que elementos de seguridad acordonaron el área.

La circulación se vio afectada por varios minutos por las unidades siniestradas. Hasta el momento, las víctimas permanecen sin ser identificadas oficialmente.