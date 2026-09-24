Accidentes

Dos Personas Muertas y Cuatro Lesionados Deja Accidente en Carretera de Veracruz

Se registró un choque en Cosoleacaque el cual dejó un saldo de personas sin vida y otras más heridas

Accidente en CosoleacaqueAccidente en Cosoleacaque deja dos personas muertas y lesionadas. Foto: N+

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Una camioneta intenta rebasar y termina chocando con un autobús. Dos personas fallecen, cuatro heridas.

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