Narcotráfico

Buscan en África a Cuitláhuac Rodríguez Villanueva, Miembro de un Cártel de Drogas en México

El cártel de drogas nigeriano-mexicano fue descubierto en Eziama, una comunidad de Obeagu

Buscan en África a Rodríguez Villanueva, Conocido Miembro de un Cártel de Drogas MexicanoAgentes en Nigeria. Foto: NDLEA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+