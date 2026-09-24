Buscan en África a Cuitláhuac Rodríguez Villanueva, Miembro de un Cártel de Drogas en México
El cártel de drogas nigeriano-mexicano fue descubierto en Eziama, una comunidad de Obeagu
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El cártel de drogas nigeriano-mexicano fue descubierto en Eziama, una comunidad de Obeagu
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La Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) desmanteló un cártel de droga nigeriano-mexicano que tenía un laboratorio clandestino de metanfetamina en el estado de Enugu.
Femi Babafemi, vocero de la NDLEA, declaró este jueves que el cártel fue descubierto en Eziama, una comunidad de Obeagu, en el Área de Gobierno Local de Awgu, dentro del estado.
En el operativo detuvieron a dos presuntos cabecillas que, al parecer, operaban el laboratorio en colaboración con un notorio miembro de un cártel mexicano, identificado como Cuitláhuac Rodríguez Villanueva, con residencia en la Ciudad de México.
El vocero de la NDLEA explicó que las detenciones fueron tras varios meses de labores de inteligencia y vigilancia sobre la organización delictiva.
Los detenidos son Christopher Chukwu, de 45 años, conocido como “Brown”, y Georginus Chukwu, de 60 años.
Dos sospechosos más, Uchenna, alias Uche, y Celestine Ikemefuna Iwuchukwu, también están nombrados en la acusación y permanecen en libertad.
Los sospechosos fueron puestos a disposición de la jueza Mabel Segun-Bello, del Tribunal Superior Federal de Enugu, para hacer frente a cinco cargos: conspiración; organización, gestión y financiación de una red de narcotráfico; y posesión ilegal de precursores químicos utilizados en la producción de metanfetamina. Su juicio ha sido fijado para el 21 de octubre de 2026.
HVI