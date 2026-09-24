La Secretaría de la Defensa confirmó la captura de Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”, identificado como el jefe de plaza del Cártel del Pacífico, facción “Mayos”, en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con las autoridades, ayer fue posible su detención por el intercambio de información con el Comando Norte de los Estados Unidos y trabajos de inteligencia militar central de la dependencia. También participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras su detención, el Comando Norte de Estados Unidos felicitó a México por lo que calificó como una "acción decisiva". "Junto con socios interinstitucionales y las fuerzas de seguridad de México, continuamos identificando, interrumpiendo y desmantelando organizaciones criminales transnacionales", añadió en la red social X.

Alongside interagency partners and Mexico's security forces we continue to identify, disrupt, and dismantle transnational criminal organizations. Congratulations to our partners for this decisive action: @Defensamx1 @GN_MEXICO_ @FGRMexico @SeanParnellASW @PressSecDOW… https://t.co/jWCcvOgdt0 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 25, 2026

Las actividades delictivas del “Niño” se desarrollaban principalmente en Puerto Peñasco, Sonora, no obstante, también tenía presencia en Mexicali, Baja California, y en Los Mochis, Sinaloa.

“Cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo”, indicó la Defensa en un comunicado.

Ernesto Enrique, “Niño”, también es señalado por el tráfico de drogas y armas entre México y los Estados Unidos. Asimismo, es identificado por su relación cercana con Jesús Alexander y/o Juan José “N”, alias “El Ruso”, jefe del grupo delictivo “Los Rusos”, una célula del Cártel del Pacífico.

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“Los Rusos” son considerados un brazo armado de “La Mayiza”, facción derivada del Cártel de Sinaloa, pero ligada a Ismael “El Mayo” Zambada. Este grupo criminal gestiona directamente la distribución de narcóticos con valor millonario desde México a Estados Unidos, tales como fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Durante el operativo donde cayó "Niño", del Cártel del Pacífico, también se detuvo a otra persona. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR con sede en Mexicali, B.C., para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

EPP