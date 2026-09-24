Seguridad

EUA Felicita a México por Detención del 'Niño', Jefe de Plaza del Cártel del Pacífico

La Defensa informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud por venta de fentanilo

El "Niño" fue detenido en Mexicali, Baja California luego de un operativoFoto: Especial
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