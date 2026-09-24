Seguridad

San Luis Potosí Registra Segundo Feminicidio en Menos de una Semana

La mujer había sido reportada como desaparecida en Rioverde y fue localizada sin vida un día después en San Nicolás Tolentino

San Luis Potosí Suma Segundo Feminicidio en Menos de una SemanaSan Luis Potosí Suma Segundo Feminicidio en Menos de una Semana. Foto: N+

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El hallazgo ocurrió en un predio abandonado sobre la carretera federal 70; la Fiscalía estatal aún no informa las causas de muerte.

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