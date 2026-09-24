San Luis Potosí registró un segundo feminicidio en menos de una semana, luego de que una mujer de 35 años fuera localizada sin vida en un predio abandonado de la zona Media de la entidad.

La víctima fue identificada como María Isabel, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 21 de septiembre en el municipio de Rioverde. La ficha de búsqueda fue difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Un día después del reporte realizado por sus familiares, el cuerpo de la mujer fue localizado en un predio abandonado ubicado sobre la carretera federal 70, en el municipio de San Nicolás Tolentino.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado detalles sobre las circunstancias del feminicidio ni sobre las causas de muerte de la víctima.

Este es el segundo caso registrado en menos de siete días en San Luis Potosí. La semana pasada se dio a conocer otro feminicidio en una colonia del municipio de Villa de Pozos.