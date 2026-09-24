Seguridad

Sujeto Irrumpe Domicilio y Lesiona a Balazos a un Hombre en Hermosillo

Presuntamente el responsable cuestionaba al afectado por una persona y una deuda pendiente en una vivienda de la colonia Puerta del Rey en la capital de Sonora

Sujeto Irrumpe en Domicilio y Lesiona a Balazos a un Hombre en HermosilloSujeto Irrumpe en Domicilio y Lesiona a Balazos a un Hombre en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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