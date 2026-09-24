Sujeto Irrumpe Domicilio y Lesiona a Balazos a un Hombre en Hermosillo

Una deuda y la búsqueda de otra persona habrían sido el motivo por el que un sujeto irrumpió durante la madrugada en un domicilio de la colonia Puerta del Rey, donde disparó en varias ocasiones contra un hombre de 34 años.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:29 horas de este jueves, en una vivienda ubicada sobre la calle Asiria Oriente, al norponiente de Hermosillo, donde Alfredo “N” resultó herido en la pierna izquierda.



Según reportes oficiales, el agresor ingresó por la parte posterior del domicilio y amenazó al afectado mientras le preguntaba por una persona y por una deuda pendiente.



Luego de realizar las detonaciones, el responsable huyó a fuerza de carrera y se internó en un área de monte cercana.



Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención especializada.



El caso fue turnado a las autoridades investigadoras para las indagatorias correspondientes y dar con el presunto agresor.