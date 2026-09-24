La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó la detención de un hombre señalado por su presunta participación en el delito de violación específica doblemente agravada, en agravio de dos menores de edad.
A través de la Policía de Investigación se cumplimentó una orden de aprehensión contra Saturnino 'N', por hechos ocurridos en el municipio de Axtla de Terrazas, en la Huasteca potosina.
De acuerdo con las indagatorias, el imputado es señalado por hechos cometidos en agravio de una adolescente y una menor en etapa de niñez, ambas hijas de su pareja sentimental.
Los hechos habrían ocurrido en distintas fechas de septiembre de este año, dentro de un domicilio ubicado en el barrio La Libertad. Según las investigaciones, el hombre presuntamente agredió sexualmente a ambas menores y las amenazó con causarles daño a ellas o a su madre si contaban lo ocurrido.
El imputado fue localizado y detenido en la zona Centro del mismo municipio. Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.