Seguridad

Detienen a Saturnino 'N' por Presunto Abuso Contra sus Hijastras en SLP

El detenido es señalado por presuntamente abusar de dos menores de edad, sus hijastras, en Axtla de Terrazas.

Aprehenden a Hombre Señalado por Violación contra Dos Menores en AxtlaAprehenden a Hombre Señalado por Violación contra Dos Menores en Axtla. Foto: N+

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La Fiscalía estatal informó que la detención se realizó mediante una orden de aprehensión y el imputado fue ingresado al penal de Tamazunchale.

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