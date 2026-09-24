Homicidios

Localizan Sin Vida a Mujer Embarazada con Presuntas Heridas de Arma Blanca en Tijuana, BC

La víctima fue encontrada sobre la vía pública en el fraccionamiento El Laurel II, en la zona Este de la ciudad

Localizan Sin Vida a Mujer Embarazada con Presuntas Heridas de Arma Blanca en Tijuana, BCLocalizan Sin Vida a Mujer Embarazada con Presuntas Heridas de Arma Blanca en Tijuana, BC | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+