Una mujer fue localizada sin vida sobre la vía pública en el fraccionamiento El Laurel 2, en la zona Este de Tijuana, con aparentes lesiones producidas por arma blanca.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas sobre la calle Europa, donde equipos de emergencia acudieron y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se informó que la víctima presuntamente tenía más de ocho meses de embarazo. Asimismo, presentaba varias heridas en distintas partes del cuerpo.

La escena quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas relacionadas con este hecho.

Información Miguel Martínez

APG