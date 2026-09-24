Homicidios

Feminicidio en Puebla: Joven Presuntamente Fue Asesinada a Golpes por su Pareja

Abigail Joseline 'N' de aproximadamente 23 años de edad fue hallada sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Esperanza

Feminicidio de Abigail en el municipio de Esperanza, Puebla.Investigan feminicidio en el municipio de Esperanza, Puebla. Foto: FGE Puebla

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Feminicidio en Esperanza, Puebla: Abigail Joseline fue encontrada sin vida y con huellas de violencia al interior de su casa.

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