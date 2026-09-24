Una mujer fue localizada sin vida al interior de su domicilio ubicado frente al parque de la colonia del Ferrocarril en el municipio de Esperanza en Puebla; la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de su pareja por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

La víctima fue identificada como Abigail Joseline 'N' de aproximadamente 23 años de edad, originaria de la localidad de Guadalupe Piletas, quien al momento del hallazgo presentaba diversas lesiones.

De acuerdo a las autoridades, la familia de la víctima había solicitado el apoyo de la Policía Estatal debido a que desde días antes no tenían comunicación con ella.

Al ingresar a la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de la joven por lo que su madre presentó crisis nerviosa. Durante dicha intervención, policías estatales detectaron movimiento en la azotea del inmueble y localizaron a Emmanuel Juan 'N', pareja sentimental de la víctima.

El joven de 25 años de edad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica; ante los hechos, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron notificado para proceder con las diligencias correspondientes.

Paramédicos corroboraron que la fémina ya no contaba con signos vitales derivado a que presuntamente fue atacada a golpes, por lo que el Servicio Médico Forense (Semefo) procedió a hacerse cargo del cadáver, mientras que los elementos de emergencias trataban de calmar y auxiliar a sus familiares.

La comunidad de Esperanza se conmocionó ante la noticia ocurrida la noche de este 23 de septiembre, por lo que se unieron a la pena de la mujer que había perdido a su hija y exigieron justicia por su muerte.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya dio inicio a una carpeta de investigación la cual será compuesta con los resultados de los estudios médicos forenses y las pruebas recabadas en la escena del crimen, a fin de establecer la causa de muerte, esclarecer la mecánica de los hechos y determinar la probable responsabilidad del detenido.

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Las autoridades piden a la ciudadanía a que se acerquen a las instancias competentes si tienen alguna información sobre el hecho y en caso de ser víctima de violencia de género proceder a denunciarlo para prevenir delitos que terminen en tragedias.

Por último, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla resaltó que mantendrá el seguimiento del caso bajo perspectiva de género y con apego al debido proceso, para procurar justicia y establecer responsabilidades conforme a derecho.

Con información de N+

MCS