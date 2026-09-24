Durante aproximadamente dos días permaneció atrapado dentro de una chimenea un hombre de 41 años, luego de que al parecer pretendía ingresar por la chimenea a un domicilio deshabitado a robar, pero quedó atrapado, por lo que tuvo que ser rescatado por Bomberos de Hermosillo.



El reporte fue atendido alrededor de las 07:00 de la mañana de este jueves en un domicilio ubicado en bulevar Colosio y José Obregón, de la colonia Villa Satélite.



Martín Pacheco, oficial de Bomberos, señaló que el hombre quedó atorado en un hueco de aproximadamente 30 centímetros y no podía salir por sus propios medios, por lo que durante los más de dos días grito por ayuda hasta que fue escuchado por trabajadores de una clínica contigua.

“Le preguntamos más o menos el tiempo que llevaba adentro, no supo decirnos. Dice que apareció desde antier, por eso calculamos que la persona de antes de dos días llevaba al interior. Estaba deshidratado, pues nomás, físicamente traía golpes, arañazos en lo que es todo el cuerpo. Físicamente se encontraba estable en la salud y fue trasladado estable también", dijo.

El sujeto, manifestó que unas personas lo metieron al inmueble, sin precisar el motivo, y dijo ser un limpiavidrio del sector procedente de Navojoa.

Después de ser liberado, el hombre fue trasladado estable al Hospital General por personal de Cruz Roja y quedó bajo custodia policial en calidad de detenido al tratarse de un allanamiento de morada.