Seguridad

Hombre Ingresa a Casa por Chimenea y Queda Atrapado por Dos Días en Hermosillo

El masculino permaneció atorado en un hueco de aproximadamente 30 centímetros y fue rescatado por bomberos

Hombre Ingresa a Robar por Chimenea y Queda Atrapado por Dos Días en HermosilloHombre Ingresa a Robar por Chimenea y Queda Atrapado por Dos Días en Hermosillo. Foto: Bomberos de Hermosillo

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