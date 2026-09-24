La mañana de este jueves se reportó una persecución policial sobre el Blvd. Óscar Flores, en Ciudad Juárez, que dejó como resultado un hombre detenido y una camioneta asegurada.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) le marcaron el alto al conductor de una camioneta color guinda. Sin embargo, este no se detuvo, lo que originó una persecución en el cruce del Blvd. Zaragoza y Blvd. Óscar Flores.

A la persecución se sumaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), quienes realizaron al menos 15 detonaciones de arma de fuego, provocando que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara sobre el camellón central, antes de llegar a la calle Delicias.

Al verificar el vehículo, las autoridades se percataron de que contaba con reporte de robo sin violencia desde hace dos días, por lo que procedieron a detener al hombre y resguardar la zona, evitando el paso de vehículos.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en torno a los hechos. Mientras tanto, el detenido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su responsabilidad por el delito de robo.