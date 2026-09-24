Seguridad

Detienen a Hombre con Camioneta Robada Tras Persecución en Ciudad Juárez

De acuerdo con las autoridades, el vehículo contaba con reporte de robo desde hace dos días

Detienen a Hombre con Camioneta RobadaDetienen a Hombre con Camioneta Robada. Foto: N+

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Un hombre es detenido tras una persecución en Ciudad Juárez; la camioneta tenía reporte de robo desde hace dos días.

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