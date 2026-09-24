La tarde de este miércoles, una bodega que almacenaba el mobiliario de una escuela primaria, ubicada en las calles Francisco Sarabia y Peral, en la colonia Lázaro Cárdenas, colapsó debido a la humedad generada por las recientes lluvias registradas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado en el lugar por personal de la escuela, sobre la calle Peral bajan corrientes de agua cuando llueve y estas cruzan a través de las instalaciones.

En el plantel hay tres bodegas construidas de adobe y, debido a la humedad, presentan fisuras; sin embargo, una de ellas colapsó esta tarde, obstruyendo el paso peatonal.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al sitio arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar la zona, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos evaluaba los daños del inmueble. No se reportaron personas lesionadas.