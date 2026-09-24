Accidentes

Colapsa Bodega de Escuela por Lluvias en Ciudad Juárez

Personal de la escuela señaló que las corrientes de agua que bajan por la calle Peral atraviesan las instalaciones durante las lluvias

Colapsa Bodega de EscuelaColapsa Bodega de Escuela. Foto: N+

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Bodega de escuela en Ciudad Juárez colapsa por humedad tras lluvias. Bomberos y policía aseguran la zona

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