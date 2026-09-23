Las lluvias registradas en el estado de Chihuahua provocaron diversos daños en varios municipios, principalmente en Ciudad Juárez, donde se reportaron árboles caídos, viviendas inundadas y vehículos varados debido a la acumulación de agua.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, al menos 16 vialidades fueron cerradas debido a la acumulación de agua, lo que impedía el tránsito fluido.

Entre los puntos afectados se encuentran: