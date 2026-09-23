Las lluvias registradas en el estado de Chihuahua provocaron diversos daños en varios municipios, principalmente en Ciudad Juárez, donde se reportaron árboles caídos, viviendas inundadas y vehículos varados debido a la acumulación de agua.
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, al menos 16 vialidades fueron cerradas debido a la acumulación de agua, lo que impedía el tránsito fluido.
Entre los puntos afectados se encuentran:
Paso a desnivel de avenida 16 de Septiembre y avenida Lerdo.
Blvd. Bernardo Norzagaray y Viaducto.
Paso a desnivel de Francisco Villa y Gardenias.
Eje Vial Juan Gabriel y Manuel Gutiérrez Nájera.
Av. de las Torres y Paseo de la Victoria, en ambos sentidos.
Manuel Gómez Morín y Manuel J. Clouthier, sobre Clouthier, de sur a norte.
Cuatro siglos, de poniente a oriente, a la altura de Las Anitas.