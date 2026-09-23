Sociedad

Lluvias en Ciudad Juárez Dejan Daños y Calles Cerradas

Las precipitaciones han generado inundaciones y afectaciones viales en diferentes sectores de la ciudad; conoce los puntos afectados

Lluvias Provocan Daños y Cierres VialesLluvias Provocan Daños y Cierres Viales. Foto: N+

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Lluvias en Ciudad Juárez causan caos: 16 vialidades cerradas, árboles caídos y viviendas inundadas

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