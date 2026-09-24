El Comisario de la Policía Preventiva de Zapopan, Calendario Hernández, informó que fueron separados de su cargo dos oficiales del municipio que presuntamente golpearon a un joven detenido tras una riña en la colonia El Briseño.

Los dos policías fueron captados presuntamente golpeando a un joven que habían detenido tras la riña; quienes grabaron el video lo difundieron a través de redes sociales, por lo que se dio a conocer el caso.

Uno de los policías separados de su cargo tenía tres años en la corporación zapopan, mientras que el otro llevaba seis años en el puesto.

A pesar de que no existe una denuncia formal por parte de la presunta víctima, las autoridades sí están investigando el actuar de estos oficiales separados de su cargo.

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo de la detención del joven, así como tampoco se ha confirmado si los oficiales recibirán algún otro tipo de amonestación.