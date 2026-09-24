Seguridad

Separan de su Cargo a 2 Policías que Presuntamente Golpearon a un Joven en Zapopan

La presunta víctima no ha realizado una denuncia formal en contra de ambos oficiales, sin embargo, las investigaciones continúan

PolicíaSeparan de su cargo a 2 policías que presuntamente golpearon a un joven en Zapopan. Foto: N+´

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Policías en Zapopan bajo investigación por presunta agresión a un joven. Sin denuncia formal, el video en redes sociales destapó el caso

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