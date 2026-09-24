Economía

Banxico Mantiene Tasa Interbancaria en 6.50% y Advierte Riesgos para la Inflación

La autoridad monetaria afirmó que conserva el objetivo para la tasa de interés sin cambios mientras precios generales subieron durante septiembre

Banco de MéxicoBanxico señaló que las condiciones macroeconómicas de México son distintas a las de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro | Moisés Pablo

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La inflación sigue siendo una preocupación para Banxico, que mantiene la tasa interbancaria sin cambios.

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