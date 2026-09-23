Economía

Este Es el Horario de los Cajeros Automáticos de BBVA México tras Ajuste en Sucursales

El nuevo horario aplicará a las más de mil 500 sucursales comerciales de BBVA en México

El logo del banco español BBVA. Foto: ReutersEl logo del banco español BBVA. Foto: Reuters

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¿Qué Horario Tiene el Cajero de BBVA México tras Ajuste en Apertura y Cierre de Sucursales? | N+