Este Es el Horario de los Cajeros Automáticos de BBVA México tras Ajuste en Sucursales

BBVA México informó que, a partir del lunes 5 de octubre de 2026, sus más de 1,500 sucursales comerciales en el país tendrán un nuevo horario de atención.

De acuerdo con el comunicado del banco, a partir del 5 de octubre las sucursales comerciales de BBVA México atenderán de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.

Mientras que las sucursales que operan los sábados continuarán con su horario regular de atención, de 9:00 a 14:30 horas, sin verse afectadas por el ajuste anunciado para el resto de la semana.

El nuevo horario aplicará a las más de mil 500 sucursales comerciales que BBVA México tiene distribuidas en todo el país.

Sin embargo, esta modificación no afectará el funcionamiento de los cajeros automáticos, que seguirán operando de la misma manera.

Los cajeros automáticos de BBVA México, ubicados en las zonas de autoservicio al interior de las sucursales, permanecerán abiertos las 24 horas del día, sin ningún cambio derivado del nuevo horario de atención en ventanilla.

BBVA México invitó a sus clientes a continuar utilizando sus canales digitales, los cuales están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para realizar consultas y operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal física.

AMP