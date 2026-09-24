Seguridad

Investigan Muerte de Meredy Martínez en Huatusco; Su Esposo Fue Detenido

El hallazgo ocurrió hace dos días y posteriormente surgieron elementos que llevaron a las autoridades a profundizar en las indagatorias

Investigan muerte de Meredy Martínez en Huatusco, detienen a su esposoInvestigan muerte de Meredy Martínez en Huatusco, detienen a su esposo. Foto: Miguel Montes de Oca

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Meredy Martínez fue hallada muerta en su hogar, su esposo detenido tras inconsistencias. La Fiscalía investiga los hechos

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