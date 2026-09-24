Meredy Martínez Quezada, de 24 años, fue localizada sin vida hace dos días al interior de su vivienda en la zona de la avenida 5, entre calles 5 y 7 de Huatusco en la zona centro del estado de Veracruz. Su esposo identificado como Jesús ’N’, fue quien pidió el auxilio al hallarla presuntamente sin vida.

Inicialmente se manejó la posibilidad de un atentado contra su propia vida; sin embargo, durante las diligencias ministeriales surgieron inconsistencias en la versión del esposo y las autoridades realizan la investigación.

También trascendió que la pareja habría sostenido una discusión la noche anterior. Jesús ’N’, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial durante este miércoles y quedó a disposición de la Fiscalía, que determinará su situación jurídica, sin embargo no se ha confirmado que la detención sea a raíz del homicidio.

Meredy se caracterizaba por recoger perros callejeros y brindarles alimentos y un hogar, apoyaba animales abandonados y buscaba ayudar a la sociedad.

Se espera que en próximas horas la fiscalía emita un comunicado con la información oficial sobre estos hechos y se esclarezcan las causas del deceso.