Dos personas resultaron lesionadas luego de que un tractocamión volcara la mañana de este jueves sobre la carretera federal número 15, en el tramo Hermosillo-Guaymas; una de las víctimas fue trasladada a un hospital de la capital sonorense.



El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, a la altura del kilómetro 218+500, donde se encuentra la capilla de San Francisco. La unidad, de color blanco y con caja seca, circulaba de norte a sur cuando el operador perdió el control, salió de la carretera y terminó volcada en la cuneta central, con los neumáticos hacia arriba.



Elementos de la Guardia Nacional que transitaban por el sector auxiliaron a los afectados, mientras paramédicos de Bomberos y Capufe atendieron la emergencia. Uno de los lesionados fue llevado a un hospital público en Hermosillo y el segundo recibió atención en el lugar.



De manera preliminar, se indicó que el exceso de velocidad y un descuido del operador podrían haber provocado el percance, que dejó daños materiales de consideración, sin embargo, agentes de la Guardia Nacional división de caminos elaboraron un informe que será turnado al Ministerio Público para determinar las causas exactas del siniestro.