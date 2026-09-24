Accidentes

Dos Personas Lesionadas tras Volcar Tractocamión en Carretera Hermosillo-Guaymas

Una de las víctimas del accidente fue trasladada a un hospital de la capital de Sonora

Dos Personas Lesionadas tras Volcar Tractocamión en Carretera Hermosillo-GuaymasDos Personas Lesionadas tras Volcar Tractocamión en Carretera Hermosillo-Guaymas. Foto: N+

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