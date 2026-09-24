Accidentes

Muere Menor Tras Sufrir una Presunta Caída en Escuela Primaria de Veracruz

Las averiguaciones permanecen abiertas mientras se esperan los resultados de los estudios forenses y un informe oficial sobre el caso

Un menor muere tras accidente en escuela primaria de Coatzintla, las averiguaciones continuan.Un menor muere tras accidente en escuela primaria de Coatzintla, las averiguaciones continuan. Foto: Raymundo Perdomo

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Un menor muere tras caer en una escuela primaria de Coatzintla. La Fiscalía investiga el caso y se esperan resultados forenses para esclarecer los hechos.

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