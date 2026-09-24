Un menor de edad murió en una clínica particular ubicada en la colonia Cazones, de Poza Rica, luego de permanecer hospitalizado desde hace dos días, tras presuntamente sufrir una caída en la escuela donde cursaba sus estudios.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido en una escuela primaria ubicada en el municipio de Coatzintla al norte de Veracruz.

Familiares del menor tras ser alertados de lo sucedido lo trasladaron al hospital donde recibió atención médica, desafortunadamente pese a los esfuerzos del personal médico falleció.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento del caso y abrió una carpeta de investigación. el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas precisas del fallecimiento.

Hasta el momento, autoridades educativas ni la FGE han establecido de manera oficial las circunstancias en las que ocurrió la presunta caída que habría derivado en la muerte del menor de edad.