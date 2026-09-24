Accidentes

Joven Cae de Elevador en Central de Abastos en Torreón, Coahuila

El accidente ocurrió cuando presuntamente se soltaron los cables del ascensor

Joven Cae de Elevador en Central de Abastos en Torreón, CoahuilaParamédicos de la Cruz Roja acudieron a la Central de Abastos y trasladaron al joven a un hospital. Foto: N+

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