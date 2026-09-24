Un joven de 19 años resultó lesionado luego de que presuntamente se soltaran los cables de un elevador al interior de la Central de Abastos, provocando que cayera desde una altura aproximada de dos metros.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, alrededor de las 07:50 horas, en la bodega 208, ubicada sobre las calles Tláhuac y Calzada Cuitláhuac, en la colonia Santa María en Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba utilizando el elevador cuando presuntamente se registró la falla en los cables, ocasionando la caída. Debido al impacto, sufrió diversos golpes y lesiones que requirieron atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones.