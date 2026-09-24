Una mujer de 32 años perdió la vida luego de resultar gravemente lesionada en un accidente vial ocurrido en la carretera Tacubaya-San Pedro, cuando se dirigía hacia el municipio de Matamoros.

La fallecida fue identificada como Aída, quien se desempeñaba como doctora en un hospital de la localidad. De acuerdo con los primeros reportes, viajaba a bordo de un vehículo que sufrió un accidente mientras circulaba por dicha carretera.

Tras el percance, la mujer resultó con lesiones de gravedad y fue trasladada inicialmente al ISSSTE de San Pedro, donde recibió atención médica. Debido a la condición que presentaba, posteriormente fue llevada a un hospital de Torreón, donde perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomó conocimiento de los hechos y lleva a cabo las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.