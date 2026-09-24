Accidentes

Muere Doctora Después de Accidente en Carretera de San Pedro, Coahuila

La mujer recibió atención en la clínica del ISSSTE, pero fue trasladada a un hospital de Torreón donde finalmente perdió la vida

Muere Doctora Después de Accidente en Carretera Tacubaya-San PedroLa mujer sufrió un accidente cuando se dirigía a Matamoros, Coahuila. Foto: Fiscalía General de Coahuila delegación Laguna II

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