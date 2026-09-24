Accidentes

Choque entre Tráileres Provoca Fuerte Incendio en la Autopista Tepic-Guadalajara

El accidente ocurrió a la altura del municipio de Hostotipaquillo; la circulación en ambos sentidos fue cerrada

Registran accidente carretero en JaliscoAutoridades ya se encuentran en el lugar. Foto: PC

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Accidente en la autopista Tepic-Guadalajara: dos tractocamiones incendiados cierran el paso en Hostotipaquillo

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