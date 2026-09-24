Un accidente entre dos tractocamiones, ambos incendiados, provocó el cierre total de la autopista Guadalajara-Tepic, en el municipio de Hostotipaquillo, afectando la circulación en ambos sentidos.

Las unidades de la autopista atienden el incidente y se recomienda utilizar como ruta alterna la carretera libre.

El accidente se registró en la autopista 15D, a la altura del kilómetro 72, en el tramo Magdalena-Ixtlán del Río, correspondiente a la zona de Plan de Barrancas.

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El municipio de Hostotipaquillo informó que no acudirá al lugar, debido a que la atención está a cargo de las unidades de la autopista y de la empresa AMEC.

Personal de la autopista señaló que también solicitaron apoyo a Ixtlán del Río, Nayarit.