Abandonan Dos Cuerpos Envueltos en Plástico a un Costado de Carretera en Tlaxcala

Dos cuerpos sin vida envueltos en plástico fueron localizados por elementos de seguridad, abandonados a un costado de la carretera Apan–Calpulalpan, en el estado de Tlaxcala.

El hallazgo de los dos sujetos muertos ocurrió la mañana de este jueves 24 de septiembre de 2026 en inmediaciones de la colonia La Cañada, en el municipio de Calpulalpan.

Elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaban recorridos por la zona detectaron dos bultos sospechosos a un costado de la vía. Al acercarse, los uniformados confirmaron que se trataba de dos personas sin vida, cuyos cuerpos estaban emplayados.

El área fue acordonada para preservar posibles indicios, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) realizó las diligencias correspondientes.

Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), donde se practicarán los estudios para determinar las causas de muerte y establecer la identidad de las víctimas.

La FGJE Tlaxcala informó que mantiene abierta la investigación para determinar la mecánica de los hechos y establecer si las víctimas fueron asesinadas en el sitio o sus cuerpos únicamente fueron abandonados junto a la carretera.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ