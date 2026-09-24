Homicidios

Abandonan Dos Cuerpos Envueltos en Plástico a un Costado de Carretera en Tlaxcala

Las personas sin vida fueron encontradas por elementos de la Guardia Nacional a la altura de la colonia La Cañada en el municipio de Calpulalpan

Dos Cuerpos Muertos Embolsados Colonia La Cañada Carretera Apan Calpulalpan TlaxcalaLas personas sin vida estaban en la colonia La Cañada del municipio de Calpulalpan. Foto: Facebook Tlaxcala Roja

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Dos cuerpos sin vida fueron descubiertos por la Guardia Nacional en Tlaxcala, envueltos en plástico. La FGJE investiga si fueron asesinados allí. Más información aquí.

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