Un cuerpo fue localizado dentro de una bolsa sobre la rampa Sayula, en la colonia Guadalajara de Tijuana, a unos metros del bulevar Fundadores.

El hallazgo fue reportado a las autoridades por vecinos de la zona, quienes se percataron de la presencia del cadáver al pie de la carretera.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena.

Mientras tanto, peritos de la Fiscalía General del Estado quedaron a cargo del procedimiento correspondiente para realizar las diligencias en el lugar.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de la persona localizada ni sobre las circunstancias de su muerte.

Información Perla Velázquez

APG