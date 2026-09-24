Homicidios

Localizan Cuerpo Dentro de Bolsa en Colonia Guadalajara de Tijuana, BC

Vecinos reportaron el hallazgo sobre la rampa Sayula, a unos metros del bulevar Fundadores

Localizan Cuerpo Dentro de una Bolsa en Colonia Guadalajara de Tijuana, BCLocalizan Cuerpo Dentro de una Bolsa en Colonia Guadalajara de Tijuana, BC | Foto: N+

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