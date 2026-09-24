Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestan este jueves en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS se concentraron a las 10:00 horas en el Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, en Avenida Cuauhtémoc número. 330, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Después de las 11:00 horas, avanzaron por Eje 3 Sur y Avenida Nuevo León, por lo que hay cierre a la circulación en la zona. Luego tomaron Diagonal Patriotismo, para llegar a Circuito Interior, en la calle de Zamora, donde están las oficinas del sindicato.

La alternativa vial para evitar el bloqueo es: Insurgentes, Tamaulipas y Av. Nuevo León, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

De acuerdo con autoridades capitalinas, los Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS exigen:

Insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica, aumento salarial y una jubilación digna.

Así como en contra de las modificaciones a los estatutos que violentan el derecho de expresión y a la intimidación por parte del sindicato.

Con información de N+

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