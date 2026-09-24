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Así Evitas Marcha de Trabajadores del IMSS: Alternativa a Bloqueo en CDMX

Se prevé que los manifestantes se trasladen hacia oficinas del sindicato ubicadas sobre la zona de Circuito Interior

Hipódromo, Cuauhtémoc | Samuel Luna RuizProtesta de trabajadores del IMSS en CDMX. Foto: N+

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Hoy en CDMX, manifestación de trabajadores del IMSS por insumos y derechos laborales. Evita el bloqueo con rutas alternas

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