Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron a protestar este jueves en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, los Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS exigen:

Insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica, aumento salarial y una jubilación digna.

Así como en contra de las modificaciones a los estatutos que violentan el derecho de expresión y a la intimidación por parte del sindicato.

Toma en consideración que, además, se esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Hora y lugar de marcha de trabajadores del IMSS

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS se concentraron a las 10:00 horas en el Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, en Avenida Cuauhtémoc número. 330, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. Luego avanzaron por Insurgentes y Eje 3 Sur Nuevo León, hay cierre a la circulación.

Además, no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes provenientes de otros estados de la República Mexicana al punto de concentración, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Con información de N+

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