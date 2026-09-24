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¿A Qué Hora Inicia Marcha de Trabajadores del IMSS? Habrá Cierres en Centro de la CDMX

Los inconformes exigen aumento salarial y una jubilación digna, así como insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica

Protesta de trabajadores del IMSSProtesta de trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Marcha del IMSS hoy en CDMX: buscan mejores condiciones laborales y más personal en unidades médicas. Comienza a las 10:00 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Infórmate aquí.

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