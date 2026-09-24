Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos este 24 de Septiembre 2026

El Sismológico Nacional informó de tres movimientos sísmicos en Ciudad Hidalgo, Chiapas, durante las primeras horas de este jueves

Sismo en MéxicoPersonas desalojan edificios por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Ciudad Hidalgo, Chiapas, vuelve a temblar: Tres sismos registrados hoy, el más fuerte de magnitud 4.2. Infórmate sobre la actividad sísmica en la región.

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