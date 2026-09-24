En México, se han registrado varios temblores en las últimas horas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que todos los días da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los sismos de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre temblores de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

El temblor más reciente se reportó a las 12:48 horas, de magnitud 4.0 a 34 kilómetros al oeste de Tehuantepec, Oaxaca, a 7 kilómetro de profundidad.

A las 8:02 horas, un sismo de magnitud 4.2 se registró a 146 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 kilómetros de profundidad.

Previamente, a las 7:20 horas, se registró otro sismo en la misma zona, de magnitud 4.0 a 150 km de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 kilómetros de profundidad.

El primer temblor de este jueves fue a las 2:28 horas, de magnitud 4.1 a 124 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 21 kilómetros de profundidad.

Además, hasta las 8:00 horas de hoy, 24 de septiembre, se han registrado 2,701 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Con información de N+

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