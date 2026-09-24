Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica mantendrán el clima lluvioso en la Ciudad de México (CDMX) mañana 25 de septiembre, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En N+ te brindamos todos los detalles del pronóstico del tiempo del viernes y te compartimos los consejos de expertos para evitar afectaciones.

¿Cómo estará el clima en CDMX?

Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana en la mañana se prevé en la CDMX ambiente fresco, frío en zonas altas y cielo medio nublado.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

“Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas”, advirtió el SMN.

Asimismo, pronosticó una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados. Además de viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del jueves:

Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 5 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 25 y 27 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

¿Qué nos espera en los próximos días? ☁️

Consulta en el gráfico el #PronósticoDelTiempo a 4 días para la #CDMX. ⬇️ pic.twitter.com/nU9EWMqCEN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB