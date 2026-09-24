México ha sumado casi 33 millones de habitantes a su población total, sin embargo, este crecimiento no se dio de forma pareja en todo el territorio nacional, siendo Baja California uno de los epicentros de mayor expansión demográfica en el país.

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de México pasó de 97.5 millones de personas en el año 2000 a 130.4 millones en 2025. Una parte de este incremento se concentró en Tijuana, siendo el municipio del país que más creció en su totalidad, al sumar 789 mil habitantes durante ese periodo de 25 años.

Con este repunte, la entidad sobrepasó oficialmente los cuatro millones de residentes en 2025. Al desglosar los municipios, Tijuana encabeza la lista con mayor número de pobladores al registrar un millón 999 mil 816 personas, colocándose cerca de los dos millones de habitantes. En segundo lugar se posiciona Mexicali, con un millón 80 mil 999 residentes, mientras que Ensenada ocupa la tercera posición con 480 mil 527.

A su vez, los municipios con menor densidad poblacional dentro del estado son Playas de Rosarito con 159 mil 768 habitantes; San Quintín con 125 mil 323; Tecate con 111 mil 640 y San Felipe con 20 mil 520 personas.

El análisis del INEGI también abordó el fenómeno de la movilidad internacional. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, se estima que 32 mil 30 personas llegaron a Baja California procedentes de otro país. Al respecto, el organismo aclaró que sus datos no permiten determinar si este volumen de flujo migrante responde directamente a procesos de deportación o a dinámicas de repatriación y retorno voluntario.

JMR