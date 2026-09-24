Sociedad

Tijuana es el Municipio con el Mayor Aumento de la Población en el País: INEGI

Presentan los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 en Baja California, con un crecimiento demográfico en la zona fronteriza

Tijuana es el Municipio con Mayor Aumento de Población del País Según INEGITijuana es el Municipio con Mayor Aumento de Población del País Según INEGI | Foto: N+

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