Sociedad

Continúan los Retrasos y Aglomeraciones Esta Noche en Línea 12 del Metro de CDMX

De acuerdo con trabajadores y pasajeros, la afectación en el tiempo de traslado inició este miércoles desde las 11:00 horas

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¿Cómo Va el Metro CDMX Hoy? Hay Marcha Lenta, Retrasos y Aglomeraciones en Línea 12 | N+