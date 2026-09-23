Continúan los Retrasos y Aglomeraciones Esta Noche en Línea 12 del Metro de CDMX

Antes del mediodía de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que la circulación de trenes en la línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac, es lenta, esto por una revisión en la zona de vías. Como consecuencia de esto, los usuarios han compartido en redes sociales las aglomeraciones en las estaciones.

De acuerdo con trabajadores y pasajeros, la afectación en el tiempo de traslados inició este miércoles a las 11:00 horas aproximadamente. El tiempo de espera ha sido de hasta 40 minutos.

Metro de la CDMX

Por su parte, el Metro de la CDMX, a través de sus cuentas oficiales, aseguró que se realiza la revisión en zona de vías en la Línea 12, por lo que la marcha es lenta. “Personal del Sistema trabaja para normalizar la circulación de los trenes".

Esta noche, al corte de las 20:00 horas, siguen los reportes de usuarios en redes sociales de marcha lenta en los trenes.

Esto ocurre después de que se suspendiera el servicio en nueve estaciones durante tres días por el cambio del aparato de vía 13-23, en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

Como los trenes se habían detenido, las personas permanecían en los vagones y andenes por más de 40 minutos; ante la desesperación por llegar a sus trabajos o escuela, optaron por pedir taxi por aplicación, así lo relataron.

"Y esto no es nada, todos los usuarios bajaron del Metro a pedir Ubers y Av. Tláhuac colapsó. Te avisan ya que estás en el andén, luego de 15 minutos que no va a pasar el Metro pronto, que veas qué haces; deberían avisar desde antes de entrar”, informó Zandra Vergara, usuaria en X como @AmsheLow.

Metro CDMX

A esto se suma que en las últimas horas circuló en internet una imagen de supuestos cierres programados en la Línea 12 del 25 de septiembre al 5 de octubre; sin embargo, el Metro de la CDMX desmintió esa información y aclaró que es falso.

"No se tiene contemplado el cierre de estaciones de la Línea 12. Cualquier modificación en el servicio, tanto en esta como en alguna otra línea de la Red, se informa de manera oportunamente a través de nuestros canales oficiales. Te invitamos a mantenerte al tanto de nuestras publicaciones".

HVI