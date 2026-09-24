Pasajeros de la unidad 12 de la Ruta 2 A vivieron momentos de angustia luego de que el chofer se volara un tope cuando circulaba en calles de la colonia Joaquín Colombres en la ciudad de Puebla.

Debido a que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, al momento de pasar el tope sin precaución, una mujer y su hijo resultaron lesionados.

La afectada iba sentada con el menor en brazos y derivado a la fuerza del impacto, la mujer chocó contra un fierro metálico que le provocó la caída de sus dientes.

En ese momento el conductor detuvo su marcha y los presentes comenzaron a reclamarle por circular presuntamente sin precaución y a una velocidad alta; Además, auxiliar a la mujer y al niño quienes resultaron lesionados.

Una de las pasajeras captó el momento en el que se le ve a la víctima cubriéndose la boca la cual ya tenía ensangrentada, mientras el menor no paraba de llorar, por ello solicitaron el apoyo de paramédicos.

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De acuerdo al testimonio, otra de las pasajeras resultó lesionada de uno de sus dedos, mientras que otros presentaron golpes ligeros.

Horas más tarde, la Secretaría de Movilidad y Transporte emitió un comunicado respecto al siniestro en el que la unidad 12 de la Ruta 2A se vio involucrada, la dependencia lamentó lo sucedido e informó que el vehículo identificado con el número de concesión 22346, circulaba con placas vencidas por lo que prestaba el servicio de manera irregular.

Además, confirmó que dará seguimiento puntual conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los usuarios y aplicar las medidas correspondientes.

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La Secretaría de Movilidad y Transporte mantendrá las acciones de supervisión y trabajará en el proceso de reordenamiento y regularización del transporte público para salvaguardar la integridad de los usuarios.

Además, dio a conocer que ya se encuentra realizando los procesos de certificación de personas conductoras para elevar la calidad y seguridad en la prestación del servicio y brindar a las y los usuarios un transporte digno y seguro.

Con información de N+

MCS