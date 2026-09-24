Accidentes

Chofer de Microbús se Vuela un Tope y Pasajera Pierde sus Dientes en Puebla

Testigos señalan que el conductor iba a exceso de velocidad, mientras que autoridades confirmaron que circulaba con placas de circulación vencidas

Chofer se vuela un tope en Puebla y deja lesionada a una mujer.Pasajera lesionada tras incidente en transporte público. Foto: Facebook Noticiero Contextos

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La Secretaria de Movilidad y Transporte lamenta accidente donde una unidad de la Ruta 2A se vio involucrada y promete tomar acciones.

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