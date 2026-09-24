De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la mitad de la población del estado de Jalisco supera los 31 años y aumentan los adultos mayores con discapacidad.

Con una población total de 8 millones 633 mil 761 habitantes, el estado registra una edad mediana de 31 años, lo que confirma un paulatino envejecimiento poblacional y plantea nuevos retos en materia de salud, infraestructura urbana y atención social.

​Los resultados del Panorama Sociodemográfico de México señalan que la distribución por sexo muestra un predominio femenino, con el 51.5 % de mujeres frente al 48.5 % de hombres; es decir, existen 94.3 hombres por cada 100 mujeres en la entidad.

​Uno de los aspectos más relevantes del informe es el comportamiento de la discapacidad según el rango de edad.

A nivel general, el 4.5 % de la población jalisciense vive con alguna discapacidad. Sin embargo, la cifra escala drásticamente conforme aumenta la edad: mientras que entre la infancia (0 a 17 años) la incidencia es del 1.2 %, en el grupo de 60 años y más la cifra se eleva al 18.0 %. Adicionalmente, el 1.1 % de la población padece algún problema o condición mental.

Esta concentración de limitaciones físicas y sociosanitarias en el sector de la tercera edad presiona la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y privadas.

​En materia de servicios de salud, el 79.0 % de la población jalisciense se encuentra afiliada a algún sistema médico (principalmente al IMSS, con el 65.0 %), y un 88.8 % cuenta con reconocimiento de acceso a atención de salud.