Sociedad

Aumenta la Discapacidad entre Adultos Mayores en Jalisco: INEGI

Jalisco registra 8.6 millones de habitantes, con un progresivo cambio demográfico y una prevalencia de discapacidad del 18% entre la población de la tercera edad

GenteAumentó la discapacidad entre adultos mayores en Jalisco, según el INEGI. Foto: N+

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La población de Jalisco envejece: el 18% de los mayores de 60 años vive con discapacidad. Estos son los desafíos que enfrenta el estado en salud y atención social

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