De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sonora tiene 3 millones 049 mil 889 habitantes, unas 105 mil más que las 2 millones 944 mil 840 contadas en el Censo 2020.

De ese total, 3 millones 028 mil 969 viven en viviendas particulares, base de las cifras municipales, y 20 mil 920 en colectivas. La población creció en promedio 0.6% al año, por debajo del 0.7% nacional, y la entidad mantiene el lugar 18 del país, la misma posición de 2020.

Hermosillo continúa como el municipio más poblado, con 962 mil 020 habitantes, 31.76% del total estatal. Le siguen Cajeme, con 443 mil 114 (14.63%), y Nogales, con 291 mil 186 (9.61%). Entre los tres reúnen 56 % de los sonorenses. En el otro extremo, los municipios con menos habitantes son Ónavas, con 420; San Felipe de Jesús, con 341, y Oquitoa, con 321.

El INEGI documentó que hay 96 hombres por cada 100 mujeres; en 2020 había 99. La edad mediana pasó de 30 a 32 años; la población de 0 a 14 años bajó de 24.7% a 21.2%, mientras que la de 60 años y más subió de 12.2% a 15.1 %. San Miguel de Horcasitas es el municipio más joven, con edad mediana de 26 años, y Villa Pesqueira el más envejecido, con 51.

La razón de dependencia bajó de 49 a 46 personas por cada 100 en edad de trabajar, pues hay menos población infantil, aunque la de vejez aumentó de 12 a 15. También cayó la fecundidad: la tasa global pasó de 1.8 hijos por mujer en 2019 a 1.3 en 2024.

Los hogares sumaron 981 mil 430, contra 876 mil 333 en 2020, y los unipersonales crecieron de 14.4% a 17.7%. Las viviendas con internet pasaron de 62% a 79.2%; Cananea encabeza la lista municipal con 89.8%, y Etchojoa cierra con 35.1%.

La participación económica de las mujeres subió 3.1 puntos: hasta 43.1%, y 85.4% de los sonorenses está afiliado a servicios de salud.

En educación, la asistencia escolar de niñas y niños de 3 a 5 años subió de 51% a 64%, aunque sigue debajo del 70.4% nacional. Entre jóvenes de 15 a 24 años asistía a la escuela 53%, la tercera proporción más alta del país, detrás de la Ciudad de México y Sinaloa. La escolaridad promedio llegó a 10.9 años y el analfabetismo bajó de 2% a 1.5%.

Sobre movilidad internacional, se estima que 14 mil 708 personas llegaron a Sonora desde otro país entre octubre de 2020 y octubre de 2025. En sentido contrario, 24 mil 754 residentes emigraron, frente a 20 mil 208 del periodo anterior, y 3 mil 564 regresaron. El organismo aclaró que estas cifras solo incluyen hogares donde permaneció al menos un integrante, por lo que no registran las viviendas cuyos habitantes se fueron todos.