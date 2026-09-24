Sociedad

Sonora Ya Supera 3 Millones de Habitantes; Hermosillo Reúne Casi 1 Millón: Inegi

La Encuesta Intercensal 2025 muestra una entidad con menos nacimientos, pero con más hogares unipersonales, mejor conectividad y mayor asistencia escolar

Sonora Ya Supera 3 Millones de Habitantes; Hermosillo Reúne Casi 1 Millón: InegiSonora Ya Supera 3 Millones de Habitantes; Hermosillo Reúne Casi 1 Millón: Inegi. Foto: N+

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Hermosillo se acerca al millón de habitantes en Sonora. La población envejece y la conectividad mejora. ¿Qué más revela la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI?

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