Sociedad

Puebla se Consolida como la Quinta Entidad Más Poblada del País: INEGI

Puebla alcanzó una población total de 6 millones 835 mil 339 habitantes, lo que representa un crecimiento demográfico de casi el 3.8%

Revelan resultados del Panorama Sociodemográfico de México 2025.Revelan resultados del Panorama Sociodemográfico de México 2025. Foto: N+

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Con 6.8 millones de habitantes, Puebla es la quinta fuerza demográfica de México. La capital concentra gran parte de la población.

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