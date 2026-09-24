Puebla es la quinta fuerza demográfica a nivel nacional; así lo reveló la Encuesta Intercensal presentada por el INEGI en septiembre de 2026, donde la entidad poblana se consolida en dicho puesto.

De acuerdo con los resultados del Panorama Sociodemográfico de México 2025, Puebla alcanzó una población total de 6 millones 835 mil 339 habitantes, lo que representa un crecimiento demográfico de casi el 3.8% en comparación con el Censo de 2020.

El Estado de Puebla solo se encuentra por detrás del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Según el nuevo estudio del INEGI la mayor concentración de población está en la capital.

La zona conurbada de Puebla concentra 1 millón 703 mil 303 personas, lo que equivale al 24.9% del total de la población estatal.

Del total de poblanos, se reveló que la mayoría son mujeres; en el estado habitan aproximadamente 90 hombres por cada 100 mujeres en la entidad. El promedio de la población es joven, con 30 o menos años de edad.

En cuanto a la tasa de fecundidad se registró una tasa de 1.3 hijos por mujer, posicionándose muy cerca de la media en el país.

La mayoría de poblanos mayores de 15 años solo tienen la Primaria o Secundaria terminada

En el rubro de alfabetización y nivel educativo, los datos de la Encuesta Intercensal del INEGI reflejan que, aunque Puebla ha logrado avances graduales en las últimas décadas, el estado sigue enfrentando retos estructurales importantes, manteniéndose por debajo de la media nacional.

Por otra parte, el nivel educativo y escolaridad de Puebla alcanzó los 9.8 años de escolaridad, lo que significa que el poblano promedio cuenta con la secundaria concluida y apenas el inicio del primer año de educación media superior.

El promedio nacional es ligeramente superior, situándose en los 10.3 años.

De cada 100 personas de 15 años o más en la entidad, 6 no cuentan con ninguna escolaridad formal, 56 tienen como nivel máximo la educación básica, 19 cursaron la educación media superior, y solo 16.5 lograron acceder y cursar estudios de educación superior.

Con información de N+

JAPR