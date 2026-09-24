Sociedad

Reparan Fibra Óptica que Afectó a Línea 12 del Metro: Investigan Intento de Robo de Cable

El miércoles 23 de septiembre, la Línea 12 presentó durante casi todo el día afectaciones en la marcha de los trenes, lo que causó retrasos

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