El Sistema de Transporte Colectivo Metro dio a conocer este jueves que reparó un cable de fibra óptica dañado entre las estaciones Tláhuac y Tlaltenco, lo que generó fallas en el servicio el día de ayer.

Adrián Rubalcava, director del Metro, a través de su cuenta de X precisó que se investiga un presunto intento de robo de cable.

"De acuerdo con la inspección, habría sido realizado desde el exterior en un presunto intento de sustracción", reveló el funcionario del Metro de la CDMX.

Metro CDMX

Como medida preventiva y de seguridad, los trenes avanzaron con un descenso de más del 40% de su velocidad cotidiana.

Los primeros reportes de complicaciones se dieron a conocer en redes sociales poco antes del mediodía y continuaron a lo largo de la tarde y noche con retrasos de hasta 40 minutos.

Les informo que, desde el inicio de la operación de hoy, la Línea 12 brinda servicio con normalidad. Durante la madrugada, personal técnico del @MetroCDMX reparó un cable de fibra óptica dañado entre las estaciones Tláhuac y Tlaltenco.



El cable presenta un corte que, de acuerdo… pic.twitter.com/loGyyWSNy7 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 24, 2026

Por su parte, el Metro de la CDMX, a través de sus cuentas oficiales, aseguró que se realizó la revisión en zona de vías en la Línea 12, por lo que la marcha fue lenta. “Personal del Sistema trabaja para normalizar la circulación de los trenes".

Esto sucedió después de que se suspendiera el servicio en nueve estaciones durante tres días por el cambio del aparato de vía 13-23, en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

Como los trenes se habían detenido, las personas permanecían en los vagones y andenes; ante la desesperación por llegar a sus trabajos o escuela, optaron por pedir taxi por aplicación, así lo relataron.

"Y esto no es nada, todos bajaron del Metro a pedir Ubers y Av. Tláhuac colapsó. Te avisan ya que estás en el andén, luego de 15 minutos que no va a pasar el Metro pronto, que veas qué haces; deberían avisar desde antes de entrar”, informó Zandra Vergara, usuaria en X como @AmsheLow.

Los usuarios padecieron el servicio sin que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) se pronunciara de manera oficial al respecto.

HVI