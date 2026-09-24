Internacional

Caso Maricarmen: Pese a Protestas, Mujer de 87 Años Termina en Hospital Tras ser Desalojada

Maricarmen nunca fue dueña del inmueble, pero siempre fue su casa; ahora ha sido expulsada a los 87 años, sin sus pertenencias

Maricarmen, deshauciada a los 87 añosMaricarmen, deshauciada a los 87 años. Foto: EFE

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