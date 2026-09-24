Internacional

Ocho Marineros Intentaron Quitarse la Vida en Grupo de Ataque de Portaaviones de EUA

Tras cumplir una misión de varios meses en el mar, mandos militares estadounidenses reportaron emergencias de salud mental a bordo de la flota

Ocho Marineros Intentaron Quitarse la Vida en Grupo de Ataque de Portaaviones de EUAPortaaviones de EUA USS Abraham Lincoln. Foto: Reuters

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Ocho marineros del USS Abraham Lincoln intentaron suicidarse tras 8 meses en altamar. La salud mental en la Marina de EUA está en crisis

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