El grupo de ataque del portaaviones norteamericano USS Abraham Lincoln registró un total de ocho intentos de suicidio entre sus integrantes durante su reciente despliegue en Oriente Medio. La cifra fue confirmada por el secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, mediante una carta enviada a la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, tras una serie de cuestionamientos sobre el estado de salud mental de la tripulación.

Las autoridades navales precisaron que no se contabilizaron muertes por suicidio a bordo del buque insignia. Sin embargo, los casos de tentativa involucran a personal distribuido entre la tripulación principal, el ala aérea, el Estado Mayor, el escuadrón de destructores y las embarcaciones de escolta que acompañan al portaaviones en sus operaciones.

La misión del USS Abraham Lincoln captó la atención pública debido a las condiciones de estrés generadas por un tiempo récord de más de 260 días ininterrumpidos en altamar para apoyar las operaciones vinculadas al conflicto con Irán.

Reportes previos señalaron graves afectaciones emocionales en los marineros, además de escasez de suministros básicos como alimentos y productos de higiene personal, situaciones que habían sido minimizadas por el gobierno de Estados Unidos.

La embarcación, que zarpó de San Diego en noviembre y arribó a Oriente Medio en enero, realizó una parada técnica de reabastecimiento en Tailandia a principios de septiembre en su trayecto de retorno hacia California.

Aunque los mandos militares confirmaron que la flota se encamina de regreso a territorio norteamericano, hasta el momento se mantiene en reserva la fecha exacta de su arribo a puerto base.