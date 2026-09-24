Seguridad

Detienen a Hombre Investigado por Robos en Bancos, Tiendas y Hoteles de Culiacán

Luis Alfonso “N” podría estar relacionado con al menos ocho robos registrados en la capital de Sinaloa

Detienen a Hombre Investigado Robos en Bancos, Tiendas y Hoteles de CuliacánDetienen a Hombre Investigado Robos en Bancos, Tiendas y Hoteles de Culiacán. Foto: Fiscalía de Sinaloa

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