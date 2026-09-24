Detienen a Hombre Investigado por Robos en Bancos, Tiendas y Hoteles de Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que Luis Alfonso “N”, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia en un local comercial abierto al público.

Tras las investigaciones realizadas, Luis Alfonso “N” podría estar relacionado con al menos ocho robos registrados en bancos, tiendas de conveniencia y hoteles de Culiacán.

En estos hechos, presuntamente utilizaba diversos objetos y un arma de fuego para intimidar y someter a las víctimas, principalmente empleadas de los establecimientos, y despojarlas del dinero.

Las autoridades efectuaron entrevistas en Cámara Gesell y análisis de cámaras de videovigilancia, donde lograron obtener información relevante e identificar características de un vehículo color negro en el que presuntamente se trasladaba.

La detención del hombre de de 42 años de edad, se realizó mediante un operativo coordinado en el que participaron elementos de diversas corporaciones de seguridad.

Luis Alfonso “N” quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.