Gracias a un trabajo coordinado de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) con policías municipales de dos municipios de Guanajuato, se logró el aseguramiento de armas, cartuchos, equipo balístico y probable droga.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el primer operativo se realizó en la comunidad de Irámuco, municipio de Acámbaro, donde se logró detener a un hombre sospechoso que al tratar de huir se intentó ocultar entre la maleza.

Al detenerlo, se le encontró un arma larga marca Interdynamic Miami, modelo KG-99, calibre 9 milímetros, cuatro cartuchos útiles calibre 9 milímetros y un chaleco balístico con dos paneles. El hombre fue identificación como Ángel “N”, de 51 años.

El segundo operativo se realizó en Juventino Rosas, cuando detectaron una camioneta Chevrolet Equinox cuyo conductor realizaba maniobras imprudentes. Al detenerlo se le realizó una inspección, donde portaba un arma corta a la altura de la cintura y bolsas con polvo blanco y fino, con características de cocaína.

Al revisar el vehículo, encontraron un arma corta marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, un cargador metálico desabastecido y 50 cartuchos útiles, un chaleco con dos placas balísticas grandes, dos laterales y un parche frontal con la leyenda “Guardia Nacional”, 30 bolsas con probable cocaína, con un peso aproximado de 18 gramos y una equivalencia estimada de 54 dosis, 31 bolsas con probable marihuana, con un peso aproximado de 330 gramos y una equivalencia estimada de 330 dosis, dos teléfonos celulares y dos gorras con simbología alusiva a un grupo delictivo.

En ambos casos, los dos hombres fueron detenidos junto con la mercancía, la cual será presentada ante las autoridades correspondientes.

En el primer hecho, participaron integrantes de las FSPE y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes realizaban recorridos del Operativo Células Mixtas en la comunidad de Irámuco, municipio de Acámbaro.