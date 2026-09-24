Seguridad

Detienen a Dos Hombres con Droga y Equipo Táctico en Municipios de Guanajuato

Realizan operativos en Acámbaro y Juventino Rosas: aseguran armas, artículos balísticos y envoltorios

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.Foto: FSPE

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Fuerzas de seguridad de Guanajuato detienen a sospechosos con armas y droga en operativos conjuntos

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