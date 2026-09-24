Bomberos Rescatan a Oso que era Perseguido por Perros en Parras, Coahuila

Un oso fue rescatado luego de subir a un pino para ponerse a salvo de varios perros que lo perseguían dentro de un domicilio particular del ejido 28 de Agosto, en Parras de la Fuente.

La tarde del miércoles, cerca de las 19:00 horas, vecinos solicitaron la intervención de Bomberos y Protección Civil de Parras, luego de observar al ejemplar en la propiedad y alertar sobre la situación.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el oso se encontraba en la parte más alta de un pino. Debido a las condiciones del lugar, se solicitó el apoyo de un veterinario, quien aplicó un sedante mediante dardos para tranquilizar al animal.

Una vez que el ejemplar quedó bajo el efecto del medicamento, fue bajado cuidadosamente del árbol y colocado en una jaula de resguardo. El oso, de aproximadamente un año y medio de edad, permaneció en las instalaciones del hangar de Bomberos hasta el jueves.

Posteriormente, personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) acudió para hacerse cargo del ejemplar. Será esta instancia la encargada de determinar su destino, ya sea su reubicación en su hábitat natural o su traslado a un área protegida.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturar ni acercarse a ejemplares de fauna silvestre en caso de avistarlos y solicitar de inmediato el apoyo de las autoridades correspondientes.