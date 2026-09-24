Seguridad

Bomberos Rescatan a Oso que era Perseguido por Perros en Parras, Coahuila

El animal trepó a un pino dentro de la propiedad para ponerse a salvo

Bomberos Rescatan a Oso que era Perseguido por Perros en Parras, CoahuilaEl ejemplar fue puesto a disposición de SEMARNAT. Foto: N+

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